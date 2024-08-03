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Законодательство РК

Полиция Астаны проверит стройплощадки, кафе и торговые центры

мигранты, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 12:17 Фото: акимат Астаны
Незаконных мигрантов будут искать полицейские Астаны на территориях строительных объектов, кафе и торговых центров, сообщает Zakon.kz.

В акимате столицы напоминают, что с 1 по 5 августа в мегаполисе проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Мигрант". В ходе него уже выявили 45 иностранцев и семь казахстанцев, которые нарушили миграционное законодательство.

"За нарушение правил миграционного законодательства восемь иностранных граждан выдворили за пределы страны. Проверки также пройдут на строительных объектах, в ресторанах и кафе, на территориях рынков и торговых центров", – рассказали в управлении ДП Астаны.

С начала 2024 года в Астане провели уже восемь подобных мероприятий. К ответственности привлекли более восьми тысяч иностранцев и граждан РК. Основные причины – нарушение миграционного законодательства по части сроков пребывания и оформления разрешительных документов.

При этом 2930 казахстанцев наказали за проживание в Астане без регистрации или без удостоверения личности.

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) 25 июля 2024 года рассказали, из каких стран в Казахстан чаще всего приезжают трудовые мигранты. На первом месте по численности в рейтинге – Китай. Из него к нам приехали 4123 человека.

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