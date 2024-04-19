Ребенка и его маму спасли из горящей квартиры в Алматы

Фото: Zakon.kz

19 апреля в Ауэзовском районе спасатели эвакуировали из горящей квартиры женщину с ребенком. Кадры вызволения из огня появились в Сети, сообщает Zakon.kz.

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