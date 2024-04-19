Ребенка и его маму спасли из горящей квартиры в Алматы
Фото: Zakon.kz
19 апреля в Ауэзовском районе спасатели эвакуировали из горящей квартиры женщину с ребенком. Кадры вызволения из огня появились в Сети, сообщает Zakon.kz.
В МЧС РК рассказали, что происшествие произошло в пятиэтажном жилом доме в квартире, расположенной на третьем этаже.
"Огнеборцы спасли владелицу квартиры и ее ребенка. Соблюдайте правила пожарной безопасности", – отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Вечером 16 апреля в Атырау произошел пожар на первом этаже 10-этажного жилого дома. Детей и взрослых эвакуировали из многоэтажки.
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