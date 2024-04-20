Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Пожар произошел в частном доме в селе Ынтымак

Пожар произошел в частном доме в селе Ынтымак, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2024 06:31 Фото: pixabay
В Жетысуской области в селе Ынтымак произошло возгорание в частном доме. Выяснилось, что загорелась кровля и потолочное перекрытие на общей площади 50 кв.м, сообщает Zakon.kz.

Огнеборцы ликвидировали пожар, жертв и пострадавших нет.


Причины пожара выясняются.

Ранее 19 апреля сообщалось, что крупный пожар произошел в магазине в Усть-Каменогорске. Площадь пожара составила 290 кв. м. Горела крыша торгового помещения. Отмечается, что предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

Читайте также

В Кульсаре откачано более двух тысяч кубометров талой воды
В Кульсаре откачано более двух тысяч кубометров талой воды
Водитель скутера погиб после столкновения с автобусом в Шымкенте
Водитель скутера погиб после столкновения с автобусом в Шымкенте
Крупный пожар произошел в магазине в Усть-Каменогорске
Крупный пожар произошел в магазине в Усть-Каменогорске
Елена Вебер
Жетысуская область Пожар 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Айжан Аймаганова, гособвинитель, обратилась к казахстанцам
Обвинитель по делу Бишимбаева обратилась к казахстанцам
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
В Алматы на два месяца закроют проезд по одной из улиц
В Алматы на два месяца закроют проезд по одной из улиц
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: