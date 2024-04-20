Пожар произошел в частном доме в селе Ынтымак

Фото: pixabay

В Жетысуской области в селе Ынтымак произошло возгорание в частном доме. Выяснилось, что загорелась кровля и потолочное перекрытие на общей площади 50 кв.м, сообщает Zakon.kz.

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