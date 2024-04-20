Пожар произошел в частном доме в селе Ынтымак
Фото: pixabay
В Жетысуской области в селе Ынтымак произошло возгорание в частном доме. Выяснилось, что загорелась кровля и потолочное перекрытие на общей площади 50 кв.м, сообщает Zakon.kz.
Огнеборцы ликвидировали пожар, жертв и пострадавших нет.
Причины пожара выясняются.
Ранее 19 апреля сообщалось, что крупный пожар произошел в магазине в Усть-Каменогорске. Площадь пожара составила 290 кв. м. Горела крыша торгового помещения. Отмечается, что предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.
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