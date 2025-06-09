71-летней бабушке удалось помочь спасателям в Кокшетау
Фото: пресс-служба МЧС РК
На пульт 112 ДЧС Акмолинской области поступило сообщение о том, что в Кокшетау 71-летняя бабушка долгое время не открывает дверь, сообщает Zakon.kz.
На место вызова незамедлительно были направлены спасатели. При помощи шанцевых инструментов они проникли в квартиру, где обнаружили на полу женщину в бессознательном состоянии.
"Медики скорой помощи на месте оказали первую доврачебную помощь, в дальнейшем пострадавшая была направлена на госпитализацию. МЧС рекомендует не оставлять пожилых людей без присмотра!" – отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что беспокойство супруги спасло жизнь жителю Степногорска.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript