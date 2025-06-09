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Происшествия

71-летней бабушке удалось помочь спасателям в Кокшетау

бабушке помогли спасатели Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 23:25 Фото: пресс-служба МЧС РК
На пульт 112 ДЧС Акмолинской области поступило сообщение о том, что в Кокшетау 71-летняя бабушка долгое время не открывает дверь, сообщает Zakon.kz.

На место вызова незамедлительно были направлены спасатели. При помощи шанцевых инструментов они проникли в квартиру, где обнаружили на полу женщину в бессознательном состоянии.

"Медики скорой помощи на месте оказали первую доврачебную помощь, в дальнейшем пострадавшая была направлена на госпитализацию. МЧС рекомендует не оставлять пожилых людей без присмотра!" – отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что беспокойство супруги спасло жизнь жителю Степногорска.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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