71-летней бабушке удалось помочь спасателям в Кокшетау

Фото: пресс-служба МЧС РК

На пульт 112 ДЧС Акмолинской области поступило сообщение о том, что в Кокшетау 71-летняя бабушка долгое время не открывает дверь, сообщает Zakon.kz.

На место вызова незамедлительно были направлены спасатели. При помощи шанцевых инструментов они проникли в квартиру, где обнаружили на полу женщину в бессознательном состоянии. "Медики скорой помощи на месте оказали первую доврачебную помощь, в дальнейшем пострадавшая была направлена на госпитализацию. МЧС рекомендует не оставлять пожилых людей без присмотра!" – отметили в министерстве. Ранее сообщалось, что беспокойство супруги спасло жизнь жителю Степногорска.

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