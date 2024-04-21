Сбежавшая из цирка слониха заблокировала движение

В США слониха сбежала из цирка и заблокировала дорожное движение, сообщает Zakon.kz.

В американском городке Бьютт штата Монтана из передвижного цирка сбежала слониха Виола. Испугавшись громкого звука, животное пустилось в бега по оживленной улице. По словам шерифа, слониху напугал сигнал проезжавшего мимо автомобиля. Услышав его, Виола вырвалась из загона и направилась в сторону Харрисон-авеню, где в этот момент был плотный поток машин.

"Мне пришлось достать телефон, потому что если бы я рассказала кому-нибудь об этом, мне бы не поверили. Это самая абсурдная вещь, которую можно было увидеть в Монтане", – рассказала одна из местных жительниц.

Дрессировщикам удалось догнать Виолу и успокоить. Через 10 минут она уже вернулась в цирк и продолжила прерванные водные процедуры.

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