Более 50 человек тушат природный пожар в Алматинской области

В Алматинской области вблизи села Кайназар загорелась сухая растительность. К тушению пожара привлекли вертолет МЧС, сообщает Zakon.kz.

Борьбу с огнем осложняют горный рельеф, крутые подъемы и отсутствие подъездных путей к очагам возгорания. Вертолет выполнил 17 сбросов воды общим объемом 51 тонна.

В тушении участвуют более 50 человек и 16 единиц техники ДЧС Алматинской области, лесного хозяйства и местных исполнительных органов.

Угрозы населенным пунктам нет, пострадавших также нет. В МЧС сообщили, что ситуация находится под контролем.

Ранее на нелегальной свалке в Алматы разгорелся крупный пожар.