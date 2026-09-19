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События

Более 50 человек тушат природный пожар в Алматинской области

Степной пожар, степные пожары, пожар в степи, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 17:41 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматинской области вблизи села Кайназар загорелась сухая растительность. К тушению пожара привлекли вертолет МЧС, сообщает Zakon.kz.

Борьбу с огнем осложняют горный рельеф, крутые подъемы и отсутствие подъездных путей к очагам возгорания. Вертолет выполнил 17 сбросов воды общим объемом 51 тонна.

В тушении участвуют более 50 человек и 16 единиц техники ДЧС Алматинской области, лесного хозяйства и местных исполнительных органов.

Угрозы населенным пунктам нет, пострадавших также нет. В МЧС сообщили, что ситуация находится под контролем.

Ранее на нелегальной свалке в Алматы разгорелся крупный пожар.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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