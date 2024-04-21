В дачных массивах Уральска эвакуируют отказавшихся покидать дома людей
Фото: МЧС РК
21 апреля МЧС опубликовал видео, на котором спасатели эвакуируют ранее отказавшихся покидать свое жилище людей, сообщает Zakon.kz.
Экстренная эвакуация проходит в районе дачных массивов Космос и Комарова.
На видео – со слов, МЧС, местные жители, которые ранее отказались эвакуироваться. К этому часу спасатели сняли с крыш домов 4 местных жителей.
"Мероприятия по эвакуации граждан из водного плена проходит под координацией министра по ЧС Чингиса Аринова. В воздух был поднят вертолет. Работы ведут на плавсредствах. Для поиска людей запущен беспилотный летательный аппарат", – говорится к подписи к видео.
21 апреля в Уральске из-за поднятия уровня воды в реке Жайык произошел перелив через самодельную дамбу. По утренней информации, уровень воды в реке Жайык составлял более 8,5 метра.
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