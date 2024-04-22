В Индии горит гигантская свалка

Пожар произошел на крупнейшей свалке Газипур, расположенной в столице Индии. Экологи бьют тревогу: для населения это грозит экологической катастрофой, сообщает Zakon.kz.

По данным издания The Hindustan Times, пожар вспыхнул вечером 21 апреля 2024 года. Местные специалисты отмечают, что причиной стал газ, образовавшийся на полигоне.

Пока о пострадавших не сообщается.

Свалка Газипур на востоке Нью-Дели является самой большой свалкой в стране. Общественники заявляют, что каждый год она увеличивается в высоту в среднем на 10 м.

Еще в 2019 году высота свалки составляла 65 метров.

Чиновники обещали очистить полигон к концу 2023 года, однако с тех пор высота свалки только увеличивается. Каждый день около 2 тыс. тонн мусора выбрасывается на Газипур.

20 апреля 2024 года на территории лесничества в Алматинской области загорелся камыш. Предварительная площадь пожара – 18 га. Тушение продолжается.

Ранее в МЧС выразили опасения насчет лесных пожаров, которые могут произойти в Казахстане летом из-за сильной жары. Подробнее можно прочитать здесь.