В Индии горит гигантская свалка
По данным издания The Hindustan Times, пожар вспыхнул вечером 21 апреля 2024 года. Местные специалисты отмечают, что причиной стал газ, образовавшийся на полигоне.
Пока о пострадавших не сообщается.
Свалка Газипур на востоке Нью-Дели является самой большой свалкой в стране. Общественники заявляют, что каждый год она увеличивается в высоту в среднем на 10 м.
Еще в 2019 году высота свалки составляла 65 метров.
Чиновники обещали очистить полигон к концу 2023 года, однако с тех пор высота свалки только увеличивается. Каждый день около 2 тыс. тонн мусора выбрасывается на Газипур.
20 апреля 2024 года на территории лесничества в Алматинской области загорелся камыш. Предварительная площадь пожара – 18 га. Тушение продолжается.
Ранее в МЧС выразили опасения насчет лесных пожаров, которые могут произойти в Казахстане летом из-за сильной жары. Подробнее можно прочитать здесь.