Шесть младенцев погибли при пожаре в Индии
Фото: freepik
В центре по уходу за детьми в столице Индии произошел пожар, в результате которого погибли шесть младенцев, сообщает Zakon.kz.
По данным Associated Press трагедия произошла в минувшую субботу, 25 мая.
Сотрудник пожарной службы сообщил, что шесть других новорожденных были спасены из огня и доставлены в ближайшую больницу.
По его словам, пожар на первом этаже центра был потушен примерно за час.
Причина возгорания в районе Вивек Вихар на востоке Дели выясняется.
25 апреля в индийской деревне недалеко от города Дарбханга, штат Бихар, семья сгорела во время пожара, случившегося на свадьбе.
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