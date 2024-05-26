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Шесть младенцев погибли при пожаре в Индии

новорожденный, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2024 10:00 Фото: freepik
В центре по уходу за детьми в столице Индии произошел пожар, в результате которого погибли шесть младенцев, сообщает Zakon.kz.

По данным Associated Press трагедия произошла в минувшую субботу, 25 мая.

Сотрудник пожарной службы сообщил, что шесть других новорожденных были спасены из огня и доставлены в ближайшую больницу.

По его словам, пожар на первом этаже центра был потушен примерно за час.

Причина возгорания в районе Вивек Вихар на востоке Дели выясняется.

25 апреля в индийской деревне недалеко от города Дарбханга, штат Бихар, семья сгорела во время пожара, случившегося на свадьбе. 

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