В Степногорске потушили крупный пожар на складе с автозапчастями и шинами

Фото: скриншот видео

Пресс-служба ДЧС Акмолинской области заявила, что в 17:45 удалось потушить пожар в поселке Заводской города Степногорска, разгоревшийся на складе с автозапчастями и шинами, сообщает Zakon.kz.

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