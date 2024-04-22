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В Степногорске потушили крупный пожар на складе с автозапчастями и шинами

пожар на складе, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 18:51 Фото: скриншот видео
Пресс-служба ДЧС Акмолинской области заявила, что в 17:45 удалось потушить пожар в поселке Заводской города Степногорска, разгоревшийся на складе с автозапчастями и шинами, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, площадь пожара составила 500 кв. м.

"На данный момент производится разбор конструкций и проливка", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно о возгорании склада с автозапчастями и шинами в Акмолинской области. Отметим, что загорелось 600 л отработанного масла, 600 л чистого моторного масла и три легковых автомобиля. Жертв и пострадавших нет.

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