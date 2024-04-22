Где искать собак, спасенных с подтопленных дач Уральска

Фото: скриншот видео

Пресс-служба МЧС РК опубликовала информацию о том, где хозяевам искать спасенных с подтопленных дачных участков собак в Уральске, сообщает Zakon.kz.

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