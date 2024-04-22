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Законодательство РК

Где искать собак, спасенных с подтопленных дач Уральска

спасение животных, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 19:03 Фото: скриншот видео
Пресс-служба МЧС РК опубликовала информацию о том, где хозяевам искать спасенных с подтопленных дачных участков собак в Уральске, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, для временного размещения питомцы доставлены в Учебно-научно-производственный центр г. Уральска, который добровольно дал согласие на размещение животных на время прохождения паводкового периода.

"Хозяева могут найти своих питомцев по контакту: +7(777) 060 7073", – говорится в сообщении.


Ранее Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана 21 апреля опубликовало кадры спасения домашних животных на дачах Уральска.

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