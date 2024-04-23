Какие меры поддержки предусмотрены для затопленных дачных участков

Министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев на пресс-конференции в правительстве 23 апреля рассказал о том, как будут действовать меры господдержки для тех, у кого пострадали дачные участки во время паводка, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что в случае, если дачный домик находится в зоне подтопления и является единственным жильем для пострадавшего, то меры государственной поддержки предусмотрены.

Как рассказал министр, несколько дней назад был репортаж о человеке, попавшем в зону потопления в 2022 году и получившем компенсацию, а теперь претендующем на ту же самую компенсацию в этом году.



"На наш взгляд, получение ежегодной компенсации, потому что люди выбрали жить в зоне потопления, построили там дачу, и при этом у них еще есть квартира в городе, это не совсем справедливо по отношению к тем людям, которые действительно потеряли свои жилища", – продолжил Канат Шарлапаев.

Ранее министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев рассказал о том, как будут восстанавливать жилье пострадавшим от паводков казахстанцам.

