Какие меры поддержки предусмотрены для затопленных дачных участков
Фото: МЧС РК
Министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев на пресс-конференции в правительстве 23 апреля рассказал о том, как будут действовать меры господдержки для тех, у кого пострадали дачные участки во время паводка, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Он подчеркнул, что в случае, если дачный домик находится в зоне подтопления и является единственным жильем для пострадавшего, то меры государственной поддержки предусмотрены.
Как рассказал министр, несколько дней назад был репортаж о человеке, попавшем в зону потопления в 2022 году и получившем компенсацию, а теперь претендующем на ту же самую компенсацию в этом году.
"На наш взгляд, получение ежегодной компенсации, потому что люди выбрали жить в зоне потопления, построили там дачу, и при этом у них еще есть квартира в городе, это не совсем справедливо по отношению к тем людям, которые действительно потеряли свои жилища", – продолжил Канат Шарлапаев.
Ранее министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев рассказал о том, как будут восстанавливать жилье пострадавшим от паводков казахстанцам.
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