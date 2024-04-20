Материалы суда: житель Актобе изнасиловал девушку и сбросил с 7 этажа

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам (СМУС) Актюбинской области поделились ужасающими подробностями смерти девушки летом прошлого года. Согласно экспертизе, подозреваемый ее жестоко изнасиловал и столкнул с балкона на седьмом этаже, сообщает Zakon.kz.

Суд установил, что 8 июня 2023 года подозреваемый, находясь в квартире в состоянии алкогольного опьянения, с применением насилия совершил изнасилование потерпевшей. Чтобы скрыть изнасилование, подсудимый решил убить свою жертву, столкнув ее с балкона седьмого этажа.



"Потерпевшая зацепилась обеими руками за деревянную раму балкона и пыталась удержаться, однако подсудимый с целью доведения своего умысла до конца начал наносить удары тупым предметом по тыльной поверхности обеих рук потерпевшей, чтобы она разжала руку. После полученных ударов потерпевшая разжала пальцы и упала с высоты седьмого этажа", – говорится в публикации пресс-службы СМУС Актюбинской области в Instagram.

Девушка скончалась на месте преступления.

"Вина подсудимого подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, экспертов, заключениями экспертиз и изъятыми вещественными доказательствами".

Судом мужчина признан виновным и ему по совокупности уголовных правонарушений (ст. 120 ч. 1, ст. 99 ч. 2 п.10 УК РК) назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет.



С осужденного в пользу потерпевших взыскали 10 млн тенге в качестве морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу. Подсудимый все еще может оспорить решение суда. Его имя, как и данные жертвы, не разглашаются.

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