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Законодательство РК

Материалы суда: житель Актобе изнасиловал девушку и сбросил с 7 этажа

иллюстрация &quot;Насилие&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2024 12:24 Фото: freepik
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам (СМУС) Актюбинской области поделились ужасающими подробностями смерти девушки летом прошлого года. Согласно экспертизе, подозреваемый ее жестоко изнасиловал и столкнул с балкона на седьмом этаже, сообщает Zakon.kz.

Суд установил, что 8 июня 2023 года подозреваемый, находясь в квартире в состоянии алкогольного опьянения, с применением насилия совершил изнасилование потерпевшей. Чтобы скрыть изнасилование, подсудимый решил убить свою жертву, столкнув ее с балкона седьмого этажа.

"Потерпевшая зацепилась обеими руками за деревянную раму балкона и пыталась удержаться, однако подсудимый с целью доведения своего умысла до конца начал наносить удары тупым предметом по тыльной поверхности обеих рук потерпевшей, чтобы она разжала руку. После полученных ударов потерпевшая разжала пальцы и упала с высоты седьмого этажа", – говорится в публикации пресс-службы СМУС Актюбинской области в Instagram.

Девушка скончалась на месте преступления.

"Вина подсудимого подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, экспертов, заключениями экспертиз и изъятыми вещественными доказательствами".

Судом мужчина признан виновным и ему по совокупности уголовных правонарушений (ст. 120 ч. 1, ст. 99 ч. 2 п.10 УК РК) назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет.

С осужденного в пользу потерпевших взыскали 10 млн тенге в качестве морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу. Подсудимый все еще может оспорить решение суда. Его имя, как и данные жертвы, не разглашаются.

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29 января 2024 года в социальных сетях стала распространяться информация о том, что в Астане школьники изнасиловали ученицу восьмого класса.

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