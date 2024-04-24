В Астане за день задержали восемь преступников, находящихся в международном розыске

В Астане полицейские за день задержали восемь уголовных преступников, из которых четверо находились в розыске за странами СНГ, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, с 24 на 25 апреля 2024 года на территории города проводится широкомасштабная операция "Розыск".

"По итогам первого дня сотрудниками столичной полиции установлено и задержано восемь уголовных преступников, из которых четыре преступника, находящихся в розыске за странами СНГ. Также установлено местонахождение одного без вести пропавшего, установлена личность одного неопознанного тела", – говорится в сообщении.

Полицейские также отмечают положительный опыт взаимодействия с коллегами из стран СНГ. Уточняется, что сотрудниками УМВД России на территории города Новосибирска задержали разыскиваемого уголовного преступника, находящегося в международном розыске с 2015 года за мошенничество.

"Задержанный, находясь в столице, в группе лиц по предварительному сговору, путем размещения объявления на сайте "Колеса KZ" о доставке автомашин из США и Европы по заниженным ценам, войдя в доверие граждан и убеждая в выгодности сделки, завладел деньгами в сумме более 40 млн тенге. В настоящее время решается вопрос о перепоручении уголовного дела согласно Минской конвенции", – резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане задержали казахстанца, объявленного в международный розыск.