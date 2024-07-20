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Следовавший из Казахстана в Монголию автобус полностью сгорел на трассе в России

Следовавший из Казахстана в Монголию автобус полностью сгорел на трассе в России , фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2024 23:41 Фото: МЧС России по Республике Алтай
Рейсовый автобус, который следовал из Астаны в Баян-Углий (Монголия), 20 июля загорелся на трассе в России, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в МЧС России по Республике Алтай, ЧП произошло в Онгудайском районе.

"В 06:13 поступило сообщение о возгорании рейсового автобуса на 720 км. автодороги Р-256 "Чуйский тракт", следовавшего по маршруту Астана (Республика Казахстан) – Баян-Углий (Республика Монголия). В салоне находилось 50 человек, из них 15 детей, все самостоятельно эвакуировались, погибших и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что в 06:14 на место пожара выехали огнеборцы пожарно-спасательной части №8 с. Онгудай.

"В 07:15 пожар ликвидировали. Движение транспорта по автомобильной дороге не ограничено. Силами МЧС России пассажиров доставили до пункта временного размещения в селе Иня", – заключили в МЧС.

Ранее сообщалось, что требования для водителей автобусов снижают в Казахстане. 

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