Следовавший из Казахстана в Монголию автобус полностью сгорел на трассе в России

Рейсовый автобус, который следовал из Астаны в Баян-Углий (Монголия), 20 июля загорелся на трассе в России, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в МЧС России по Республике Алтай, ЧП произошло в Онгудайском районе.

"В 06:13 поступило сообщение о возгорании рейсового автобуса на 720 км. автодороги Р-256 "Чуйский тракт", следовавшего по маршруту Астана (Республика Казахстан) – Баян-Углий (Республика Монголия). В салоне находилось 50 человек, из них 15 детей, все самостоятельно эвакуировались, погибших и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что в 06:14 на место пожара выехали огнеборцы пожарно-спасательной части №8 с. Онгудай.

"В 07:15 пожар ликвидировали. Движение транспорта по автомобильной дороге не ограничено. Силами МЧС России пассажиров доставили до пункта временного размещения в селе Иня", – заключили в МЧС.

Ранее сообщалось, что требования для водителей автобусов снижают в Казахстане.