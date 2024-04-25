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Жители Шымкента отравились из-за разлившейся на дороге неизвестной жидкости

Жители Шымкента отравились из-за розлива на дорогу неизвестной жидкости , фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 22:05 Фото: 24.kz
В Шымкенте 22 человека обратились за медицинской помощью после разлива неизвестной жидкости, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "24KZ", по словам пострадавших, на обочине стоял грузовик с емкостью, из которой текла жидкость желтого цвета и неприятно пахло газом.

"Проходящие мимо люди почувствовали недомогание – удушье, першение в горле и тошноту. Силами Департамента по ЧС утечку устранили. Автомобиль отогнали на безопасное расстояние от населенных пунктов. Водитель сообщил, что не знает, что находится в бочке", – говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным Департамента экологии, в воздухе зафиксировали превышение аммиака, пропана, метана и углеводорода нефти. Сейчас в лаборатории выясняют, что это за жидкость.

"Многие жители и те, кто мимо проезжали, почувствовали удушающий резкий запах. Среди них было двое детей 2021 и 2023 года рождения. Первая помощь оказана. На данный момент все больные после полученного лечения отпущены домой", – рассказала главный врач Центра гипербарической оксигенации им. Т. Орынбаева Шымкента Мадина Ермаханбетова.

Ранее сообщалось о другом отравлении. 32 человека оказались в больнице после посещения тоя, который проходил в одном из ресторанов Экибастуза. 

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