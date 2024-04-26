В Шымкенте задержали лжеполицейских

Подразделением по борьбе с организованной преступностью в Шымкенте задержаны трое мужчин, которые силой завладели крупной суммой денег у горожан, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МВД РК, злоумышленники выдавали себя за сотрудников полиции. Таким образом им удалось регулярно вымогать деньги и требовать ежемесячную плату за высокое "покровительство". У одного из задержанных изъято поддельное служебное удостоверение сотрудника полиции. Второй – ранее судим за мошенничество.

"Подобные действия дискредитируют сотрудников органов внутренних дел, добросовестно выполняющих свой долг. Поэтому такие факты будут жестко пресекаться. Все они задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по фактам вымогательства, грабежа и самовольного присвоения звания представителя власти. Сейчас проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы", – сообщил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

Также сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Шымкента задержали жителя Алматы, который занимался сбытом наркотических средств.