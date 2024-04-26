В Шымкенте задержали лжеполицейских
Фото: pixabay
Подразделением по борьбе с организованной преступностью в Шымкенте задержаны трое мужчин, которые силой завладели крупной суммой денег у горожан, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МВД РК, злоумышленники выдавали себя за сотрудников полиции. Таким образом им удалось регулярно вымогать деньги и требовать ежемесячную плату за высокое "покровительство". У одного из задержанных изъято поддельное служебное удостоверение сотрудника полиции. Второй – ранее судим за мошенничество.
"Подобные действия дискредитируют сотрудников органов внутренних дел, добросовестно выполняющих свой долг. Поэтому такие факты будут жестко пресекаться. Все они задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по фактам вымогательства, грабежа и самовольного присвоения звания представителя власти. Сейчас проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы", – сообщил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
Также сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Шымкента задержали жителя Алматы, который занимался сбытом наркотических средств.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript