В Казахстане ликвидировали канал крупной контрабанды нефтепродуктов

Сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД пресекли канал крупной контрабанды нефтепродуктов, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МВД страны, в рамках оперативных мероприятий обнаружено более 10 вагонов-цистерн, предназначенных для пересечения границы. Вагоны, груженные более чем 750 тоннами содержимого нефтепродукта на сумму свыше 120 млн тенге, следовавшие на территорию сопредельного государства, были остановлены и изъяты для дальнейшего расследования.

"По факту транспортировки нефтепродуктов без соответствующих разрешительных документов возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий", – сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Накануне в МВД Казахстана также отчитались о противодействии интернет-мошенничествам.