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Шесть павлодарцев обратились в больницу из-за укуса клещей в апреле

клещ, Павлодарская область, укус, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 18:28 Фото: pixabay
В Павлодарской области активизировались клещи. С начала апреля врачи зарегистрировали уже шесть укусов, в прошлом году было 98 пострадавших, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, несмотря на то, что в Павлодарской области нет энцефалитных клещей, укус этого насекомого все же стоит опасаться, так как контакт с паразитом может вызвать сыпной тиф. Этому заболеванию характерны лихорадка и интоксикация организма.

Врачи советуют сразу после укуса обращаться в больницу, не заниматься самолечением и помнить о мерах безопасности при выезде на природу.

"В нашей природно-климатической зоне нет того вида клеща, который способен заразить человека энцефалитом. Но все же стоит помнить о мерах безопасности. Рекомендуется брать с собой различные репелленты при выезде в лес, в парки и зоны отдыха. Одежда на природе должна полностью прикрывать всё тело и конечности, на голову следует надеть кепку либо платок. При выходе из леса необходимо тщательно осмотреть друг друга на наличие клещей, тщательно встряхивать вещи", – рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

В Казахстане эндемичными районами считают ВКО, СКО, Алматинскую, Акмолинскую область и Алматы.

Ранее кинологи рассказали о наиболее уязвимых местах у собак для укусов клещей.

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