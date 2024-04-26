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Законодательство РК

Полный приправ грузовик вспыхнул на трассе в Актюбинской области

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 18:47 Фото: пресс-служба МЧС РК
26 апреля в Хромтауском районе Актюбинской области на трассе Самара – Шымкент на 815 км загорелся грузовой автомобиль с приправами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, грузовик с 20 тоннами груза в виде пищевых приправ следовал по маршруту Москва – Худжанд.

"Пожар локализован в 17:55, ликвидирован в 18:05. Жертв и пострадавших нет, причина пожара устанавливается".Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что в "Семей орманы" Абайской области произошел пожар. В Бородулихинском районе в 15 км от села Бородулиха на территории филиала Государственного лесного природного резервата горят сосны. 26 апреля спасатели локализовали пожар в "Семей орманы".

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