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Наркотики на сумму свыше 360 млн тенге нашли полицейские на даче близ Алматы

задержание подозреваемого, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 19:45 Фото: polisia.kz
На территории одного из дачных массивов в Алматинской области полицейские для проверки остановили автомашину Honda Odyssey. В ходе обыска в салоне обнаружили около одного килограмма аналогов психотропного вещества мефедрон, сообщает Zakon.kz.

Полицейские провели обыск по месту жительства подозреваемого. Оказалось, что около месяца назад мужчина в одном из дачных домов в Жамбылском районе организовал нарколабораторию и уже успел изготовить почти пять килограммов мефедрона. При обыске обнаружили реактивы, емкости и предметы, необходимые для изготовления наркотиков.

"По данным следствия, наркотики предназначались для сбыта на территории мегаполиса. Таким образом, на улицы Алматы не допущено около 20 тыс. доз сильнейших аналогов психотропных веществ на сумму свыше 360 млн тенге", – отметил начальник ДП Алматинской области Бауыржан Аленов.

По факту незаконного изготовления наркотических средств начато досудебное расследование. Подозреваемый взят под стражу.

Ранее полицейские Северо-Казахстанской области задержали 23-летнего подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков. При себе у наркоторговца было 25 свертков с "синтетикой".

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