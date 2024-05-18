Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Спасатели показали масштаб затопления дач в ЗКО

откачка воды с дач в ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 18:27 Фото: скриншот видео
В Западно-Казахстанской области продолжается работа по ликвидации последствий паводков в дачных участках, сообщает Zakon.kz.

18 мая пресс-служба МЧС РК опубликовала видео процесса.

"На сегодняшний день в районах садоводческих товариществ ведутся работы по откачке грунтовых вод", – говорится в сообщении ведомства.


Ранее сообщалось, что на укрепление гидротехнических сооружений в Казахстане планируют привлечь японцев.

Читайте также

спасение ежика
Казахстанские пожарные помогли ежу выбраться из горящего дома
ремонт
Почти в 80% подтопленных домов в Кызылжарском районе СКО проведено техническое обследование
люди
Новую систему оповещения при землетрясениях внедрят в Алматы
Елена Беляева
МЧС РК Западно-Казахстанская область Паводки-2024 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какой язык выбрали 75% абитуриентов для сдачи основного ЕНТ
Какой язык выбрали 75% абитуриентов для сдачи основного ЕНТ
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Вода из России продолжает прибывать в Казахстан – что творится на водохранилищах
Вода из России продолжает прибывать в Казахстан – что творится на водохранилищах
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: