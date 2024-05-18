Спасатели показали масштаб затопления дач в ЗКО
Фото: скриншот видео
В Западно-Казахстанской области продолжается работа по ликвидации последствий паводков в дачных участках, сообщает Zakon.kz.
18 мая пресс-служба МЧС РК опубликовала видео процесса.
"На сегодняшний день в районах садоводческих товариществ ведутся работы по откачке грунтовых вод", – говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что на укрепление гидротехнических сооружений в Казахстане планируют привлечь японцев.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript