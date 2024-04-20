За фейк о краже гумпомощи в Петропавловске наказали женщину
Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
27-летнюю жительницу города Петропавловска привлекли к административной ответственности за голосовое сообщение в WhatsApp, в котором она утверждала, что педагоги одной из школ, в которой расположен эвакопункт, якобы разворовывают доставляемую гуманитарную помощь, сообщает Zakon.kz.
В полицию обратилась директор школы. В полиции заявляют, что информация – фейк.
"Установлено, что распространяемая информация является заведомо ложной. Автор фейка выявлена и привлечена к административной ответственности", – говорится в сообщении МВД.
Суд оштрафовал женщину на 10 МРП – 36 920 тенге.
Полиция убедительно просит людей воздерживаться от распространения недостоверной информации.
В конце прошлого месяца министр культуры и информации РК Аида Балаева призвала не распространять ложную информацию о паводках.
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