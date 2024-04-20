За фейк о краже гумпомощи в Петропавловске наказали женщину

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

27-летнюю жительницу города Петропавловска привлекли к административной ответственности за голосовое сообщение в WhatsApp, в котором она утверждала, что педагоги одной из школ, в которой расположен эвакопункт, якобы разворовывают доставляемую гуманитарную помощь, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: