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Законодательство РК

За фейк о краже гумпомощи в Петропавловске наказали женщину

фейк в WhatsApp, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2024 13:20 Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
27-летнюю жительницу города Петропавловска привлекли к административной ответственности за голосовое сообщение в WhatsApp, в котором она утверждала, что педагоги одной из школ, в которой расположен эвакопункт, якобы разворовывают доставляемую гуманитарную помощь, сообщает Zakon.kz.

В полицию обратилась директор школы. В полиции заявляют, что информация – фейк.

"Установлено, что распространяемая информация является заведомо ложной. Автор фейка выявлена и привлечена к административной ответственности", – говорится в сообщении МВД.

Суд оштрафовал женщину на 10 МРП – 36 920 тенге.

Полиция убедительно просит людей воздерживаться от распространения недостоверной информации.

В конце прошлого месяца министр культуры и информации РК Аида Балаева призвала не распространять ложную информацию о паводках.

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