В Астане распространяется фейк о взрыве на ТЭЦ

Пресс-служба Минэнерго Казахстана заявила о том, что в чатах распространяется недостоверная информация о ЧП в Астане, сообщает Zakon.kz.

"Никакого взрыва нет", – говорится в сообщении.

В министерстве просят доверять только проверенной информации.

Ранее сообщалось, что массовое отключение воды и света произошло на правом берегу Астаны. Позже пресс-служба Министерства энергетики заявила о том, что в 21:58 29 октября произошло аварийное отключение по городскому кольцу ВЛ-110кВ. На ТЭЦ-2 Астана вследствие короткого замыкания произошло полное снижение генерации. Затем в акимате рассказали, когда обещают дать свет в Астане.

