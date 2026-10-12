Крупный пожар произошел в Астане

Сегодня, 12 октября 2026 года, в Астане произошел крупный пожар в двухэтажном здании ангарного типа по пр. Акжол в районе Алматы. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, по прибытии первых подразделений наблюдалось открытое горение и сильное задымление. На месте был организован штаб пожаротушения, силы и средства МЧС работают по повышенному рангу.

В 13:49 в МЧС сообщили о локализации пожара, а в 14:02 – о ликвидации.

"По уточненным данным на втором этаже агарного типа произошло возгорание напольного покрытия", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Также в МЧС заверили, что пострадавших в результате пожара нет.

11 октября 2026 года сообщалось, что в Астане пожарные потушили возгорание в 12-этажном жилом комплексе в районе Сарайшык на улице А-52. По данным МЧС, огонь возник в кабельной шахте и распространился с первого по девятый этажи. Спасатели эвакуировали и вывели по лестничному маршу трех человек, в том числе ребенка.