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Происшествия

Крупный пожар произошел в Астане

Астана, пожар, пожарные, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 14:22 Фото: Telegram/qr_tjm
Сегодня, 12 октября 2026 года, в Астане произошел крупный пожар в двухэтажном здании ангарного типа по пр. Акжол в районе Алматы. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, по прибытии первых подразделений наблюдалось открытое горение и сильное задымление. На месте был организован штаб пожаротушения, силы и средства МЧС работают по повышенному рангу.

В 13:49 в МЧС сообщили о локализации пожара, а в 14:02 – о ликвидации.

"По уточненным данным на втором этаже агарного типа произошло возгорание напольного покрытия", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Также в МЧС заверили, что пострадавших в результате пожара нет.

11 октября 2026 года сообщалось, что в Астане пожарные потушили возгорание в 12-этажном жилом комплексе в районе Сарайшык на улице А-52. По данным МЧС, огонь возник в кабельной шахте и распространился с первого по девятый этажи. Спасатели эвакуировали и вывели по лестничному маршу трех человек, в том числе ребенка.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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