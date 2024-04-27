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Полицейские локализовали пожар на рынке в Атырауской области

пожар на рынке, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 20:03 Фото: скриншот видео
27 апреля в 01:00 в Индерском районе Атырауской области внутри рынка вспыхнул огонь. Полицейские вовремя локализовали пожар, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, заместитель начальника отдела Арман Кубашев, который был в эту ночь проверяющим по районному отделу полиции, заметил пожар во время обхода территории и вызвал ближайших сотрудников.

"Патрульные Юрий Гоменюк и Нурберген Алтынбеков с помощью имеющихся средств локализовали пожар и предотвратили тяжелые последствия", – говорится в сообщении.


Ранее в Алматы пожарные, рискуя жизнью, вытащили из горящего дома 37 накаленных газбаллонов.

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Елена Беляева
МВД РК Атырауская область Пожар 2024 год
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