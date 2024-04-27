Полицейские локализовали пожар на рынке в Атырауской области

27 апреля в 01:00 в Индерском районе Атырауской области внутри рынка вспыхнул огонь. Полицейские вовремя локализовали пожар, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, заместитель начальника отдела Арман Кубашев, который был в эту ночь проверяющим по районному отделу полиции, заметил пожар во время обхода территории и вызвал ближайших сотрудников.

"Патрульные Юрий Гоменюк и Нурберген Алтынбеков с помощью имеющихся средств локализовали пожар и предотвратили тяжелые последствия", – говорится в сообщении.





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