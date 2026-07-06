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Общество

Лесной пожар локализовали в Восточно-Казахстанской области

Лесной пожар в Восточно-Казахстанской области, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 06:43 Фото: пресс-служба акимата ВКО
Возникший 3 июля в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области лесной пожар удалось локализовать 5 июля, сообщает Zakon.kz.

Предварительная площадь пожара составила 1200 га, в том числе 45 га земель государственного лесного фонда. Об этом передает пресс-служба регионального акимата.

К ликвидации возгорания в труднодоступной лесной местности были привлечены:

  • силы Министерства экологии и природных ресурсов;
  • подразделения МЧС;
  • лесные службы;
  • местные исполнительные органы.
Лесной пожар в Восточно-Казахстанской области, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 06:43

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Всего к ликвидации пожара были привлечены:

  • 394 человека;
  • 44 единицы техники;
  • два вертолета Ми-8.

Всего выполнено 35 сбросов воды общим объемом 105 тонн, передает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.

"Благодаря скоординированным действиям всех задействованных служб удалось остановить дальнейшее распространение пожара. Угрозы населенным пунктам нет", – говорится в сообщении.

4 июля восемь человек спасли из пожара в Алматы.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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