Лесной пожар локализовали в Восточно-Казахстанской области
Фото: пресс-служба акимата ВКО
Возникший 3 июля в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области лесной пожар удалось локализовать 5 июля, сообщает Zakon.kz.
Предварительная площадь пожара составила 1200 га, в том числе 45 га земель государственного лесного фонда. Об этом передает пресс-служба регионального акимата.
К ликвидации возгорания в труднодоступной лесной местности были привлечены:
- силы Министерства экологии и природных ресурсов;
- подразделения МЧС;
- лесные службы;
- местные исполнительные органы.
Всего к ликвидации пожара были привлечены:
- 394 человека;
- 44 единицы техники;
- два вертолета Ми-8.
Всего выполнено 35 сбросов воды общим объемом 105 тонн, передает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.
"Благодаря скоординированным действиям всех задействованных служб удалось остановить дальнейшее распространение пожара. Угрозы населенным пунктам нет", – говорится в сообщении.
4 июля восемь человек спасли из пожара в Алматы.
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