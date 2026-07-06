Лесной пожар локализовали в Восточно-Казахстанской области

Возникший 3 июля в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области лесной пожар удалось локализовать 5 июля, сообщает Zakon.kz.

Предварительная площадь пожара составила 1200 га, в том числе 45 га земель государственного лесного фонда. Об этом передает пресс-служба регионального акимата.

К ликвидации возгорания в труднодоступной лесной местности были привлечены:

силы Министерства экологии и природных ресурсов;

подразделения МЧС;

лесные службы;

местные исполнительные органы.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Всего к ликвидации пожара были привлечены:

394 человека;

44 единицы техники;

два вертолета Ми-8.

Всего выполнено 35 сбросов воды общим объемом 105 тонн, передает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.

"Благодаря скоординированным действиям всех задействованных служб удалось остановить дальнейшее распространение пожара. Угрозы населенным пунктам нет", – говорится в сообщении.

4 июля восемь человек спасли из пожара в Алматы.