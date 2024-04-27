В Алматы пожарные, рискуя жизнью, вытащили из горящего дома 37 накаленных газбаллонов
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы Нурлан Атыгаев раскрыл детали пожара, который произошел в Медеуском районе южной столицы накануне, сообщает Zakon.kz.
Напомним, 26 апреля 2024 года, в Алматы горели дом и хозпостройка, расположенные вдоль Восточной объездной автомобильной дороги (ВОАД). В городском ДЧС сообщали, что во время разведки и тушения пожарные эвакуировали газовые баллоны, предотвратив угрозу взрыва. Возгорание было локализовано в течение 31 минуты, а ликвидировано в 13:23.
"Мощный взрыв предотвратили в Медеуском районе: с места пожара эвакуировали 37 накаленных газбаллонов", – написал Нурлан Атыгаев сегодня, 27 апреля, в Instagram, опубликовав кадры с экшн-камеры пожарного.
Также глава ДЧС Алматы перечислил имена тех, кто рисковал жизнью при ликвидации этого пожара:
- начальник караула ПЧ-7 летенант Байсбеков Айбек Мухтарбекулы;
- пожарный-спасатель ПЧ-7 младший сержант г/з Ахмеджанов Динмурат;
- командир отделения ПЧ-7 старшина г/з Кайрат Азамат;
- командир отделения ПЧ №8 старшина г/з Айбахунов Нариман и другие.
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