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В Алматы пожарные, рискуя жизнью, вытащили из горящего дома 37 накаленных газбаллонов

В Алматы пожарные, рискуя жизнью, вытащили из горящего дома 37 накаленных газбаллонов, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 15:05 Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы Нурлан Атыгаев раскрыл детали пожара, который произошел в Медеуском районе южной столицы накануне, сообщает Zakon.kz.

Напомним, 26 апреля 2024 года, в Алматы горели дом и хозпостройка, расположенные вдоль Восточной объездной автомобильной дороги (ВОАД). В городском ДЧС сообщали, что во время разведки и тушения пожарные эвакуировали газовые баллоны, предотвратив угрозу взрыва. Возгорание было локализовано в течение 31 минуты, а ликвидировано в 13:23.

"Мощный взрыв предотвратили в Медеуском районе: с места пожара эвакуировали 37 накаленных газбаллонов", – написал Нурлан Атыгаев сегодня, 27 апреля, в Instagram, опубликовав кадры с экшн-камеры пожарного.

Также глава ДЧС Алматы перечислил имена тех, кто рисковал жизнью при ликвидации этого пожара:

  • начальник караула ПЧ-7 летенант Байсбеков Айбек Мухтарбекулы;
  • пожарный-спасатель ПЧ-7 младший сержант г/з Ахмеджанов Динмурат;
  • командир отделения ПЧ-7 старшина г/з Кайрат Азамат;
  • командир отделения ПЧ №8 старшина г/з Айбахунов Нариман и другие.

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