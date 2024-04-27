Алматинские пожарные потушили полыхающую крышу дома пожилой женщины

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

27 апреля в 19:50 поступило сообщение о пожаре в доме по улице Байсеитовой, дом 42, микрорайон Улжан-2, Алатауского района города Алматы. Спасатели прибыли на место через шесть минут. Как выяснилось, пламя охватило крышу частного дома 61-летней женщины, сообщает Zakon.kz.

По предварительной оценке, горело около 50 кв. м. "Незамедлительно введены стволы "СРПУ-50А", автоцистерны установлены на пожарные гидранты в 100 м, обеспечена бесперебойная подача воды. Принятыми мерами дом от огня удалось отстоять". Пресс-служба ДЧС города Алматы Пожилая женщина выразила благодарность пожарным. "Огонь потушили в считанные минуты. Их начальнику караула – Айдосу Суанбекову, хочу выразить безграничную благодарность от имени матерей, жителей. Не только быстро потушили, но и успокоили – сказали: "Апа все будет в порядке!" Айналайын – көп көп рақмет! У нашего Казахстана большое будущее, оно в руках таких ребят. Желаю всего-всего вам наилучшего", – пожелала пенсионерка. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Департамент по ЧС г.Алматы (@almaty_tjd) Ранее сообщалось, что в городе Алатау Илийского района, в селе Куйган, разгорелся крупный пожар.

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