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Крупный пожар разгорелся в Алатау

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 20:26 Фото: пресс-служба МЧС РК
27 апреля в городе Алатау Илийского района, в селе Куйган, загорелся частный жилой дом, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы МЧС РК, предварительная площадь пожара составила 160 кв. м.

"Пожар полностью ликвидирован, причина устанавливается. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Индерском районе Атырауской области внутри рынка вспыхнул огонь. Полицейские вовремя локализовали пожар.

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