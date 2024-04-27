Крупный пожар разгорелся в Алатау
Фото: пресс-служба МЧС РК
27 апреля в городе Алатау Илийского района, в селе Куйган, загорелся частный жилой дом, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации пресс-службы МЧС РК, предварительная площадь пожара составила 160 кв. м.
"Пожар полностью ликвидирован, причина устанавливается. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Индерском районе Атырауской области внутри рынка вспыхнул огонь. Полицейские вовремя локализовали пожар.
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