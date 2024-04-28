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В Актау прорвало два крупных водопровода

Актау, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2024 16:35 Фото: скриншот видео
В ночь на 28 апреля и утром того же дня в Актау прорвало два трубопровода, сообщает Zakon.kz.

Про оба случая написало местное издание Lada.

Первое произошло около 04:00 утра: вода разливалась из-под земли на дороге в 13 микрорайоне. На десятки метров она растеклась по проезжей части и привлекла внимание очевидцев, которые запечатлели это на видео, пишет издание.

В ГКП "КЖСА" сообщили, что прорыв произошел на трубопроводе питьевой воды. Ведутся работы по его устранению. Под ограничение водоснабжения попал один жилой дом.

Второй случай произошел утром: жители Актау также пожаловались на прорыв в 1 микрорайоне.


Проблему на месте устраняют работники ГКП "КЖСА". Ограничений по подаче питьевой воды, как заверили коммунальщики, не ожидается.

Оба случая коммунальная компания связывает с изношенностью инженерных сетей.

Жители Актау на четыре месяца останутся без горячей воды. Такое решение было озвучено во время заседания штаба под председательством заместителя акима города Тилека Нурпеисова. 

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