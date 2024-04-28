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Законодательство РК

Около 40 тысяч эвакуированных казахстанцев вернулись в свои дома

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2024 18:27 Фото: скриншот видео
Пресс-служба МЧС РК заявила о том, что в свои дома вернулись 39 254 эвакуированных казахстанцев. В эвакопунктах остаются 6727 человек, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, с начала паводка откачано более 12,8 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 6,6 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.


"На телефон горячей линии поступило 2250 звонков", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Севере Казахстана прошли торжественные проводы спасателей, которые прибыли в регион для ликвидации последствий паводков. Отмечалось, что сотрудники ДЧС города Астаны, Туркестанской и Костанайской областей, а также специалисты Казселезащиты и Центра медицины катастроф участвовали в заблаговременной эвакуации граждан, аварийно- и поисково-спасательных работах.

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