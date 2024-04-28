Паводки: более 37 тысяч человек вернулись в свои дома

После начала беспрецедентных паводков по стране в свои дома вернулись более 37 тыс. человек, в эвакопунктах остаются – более 6 тыс., сообщает Zakon.kz.

Такие цифры озвучил представитель МЧС РК Аскар Шарип на брифинге в СЦК. Также он рассказал, что откачать и отвести воду удалось из 6 379 жилых домов и 2 794 дворовых территорий в Северо-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях.

Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействованы свыше 21 тысяч человек и 2 тысяч единиц различный техники, 615 водооткачивающих и плавательных средств, 8 воздушных судов. С начала паводка откачали более 12 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 6,6 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.



Работы продолжаются в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Западно- и Северо-Казахстанских областях.

На пристальном контроле остается Атырауская область, в связи с прибыванием воды на реке Жайык, продолжается мониторинг.

"В городе Атырау вдоль реки Жайык непрерывно проводится берегоукрепительные работы. С помощью дрона осуществляется мониторинг паводковой ситуации. Приданные силы и средства в Атыраускую область продолжают противопаводковые работы. Ранее разбронированные мощные передвижные насосные станции задействованы в откачке талых вод с подтопленных территорий".

Сегодня, 28 апреля, в оперативном штабе Атырауской области отчитались, что в реке Жайык наблюдается повышение уровня воды.