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Почти 12 тысяч казахстанцев вернулись в свои дома

Почти 12 тысяч казахстанцев вернулись в свои дома, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 01:11 Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыл Сайпаш 16 апреля на брифинге СЦК сообщил, что к этому часу 11 991 человек вернулись домой, сообщает Zakon.kz.

По его информации, в пунктах эвакуации находятся 6 717 человек, в том числе 2 952 ребенка. Всего с начала паводка спасено и эвакуировано 111 256 человек, в том числе 39 222 ребенка. 107 613 сельскохозяйственных животных отогнаны на безопасную территорию. 

"Задействованные силы и средства откачали более 9,6 млн кубометров талой воды, уложили более 2,3 млн мешков и 1,2 млн тонн инертного материала. Из 3 565 жилых домов и 2 195 дворовых территорий отведена вода. В Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях подтоплены 5405 частных жилых домов, 1 579 дворовых территорий и 2 035 дачных домов", – сообщил представитель МЧС.

Ранее ученые объяснили, почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками. Подробнее можно прочитать тут

Также в МИД Великобритании заявили, что Казахстан оказался на передовой в борьбе с изменением климата. 

Все новости про сильнейшие за последние 80 лет паводки в Казахстане можете прочитать здесь.

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Диана Абдуллаева
МЧС РК Паводки-2024
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