Полицейские Казахстана, Украины и Чехии ликвидировали две группы интернет-мошенников

Полицейские Казахстана, Украины и Чехии ликвидировали две транснациональные преступные группы интернет-мошенников, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МВД РК, в городе Запорожье ликвидировано два call-центра мошенников. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников банков и правоохранительных органов, звонили казахстанцам и выманивали данные их счетов. Задержано девять человек. В ходе обысков изъято 17 единиц компьютерной техники, 62 мобильных устройства, а также 35 граммов препарата "метадон".

В городе Одессе ликвидировано три мошеннических call-центра. Они также занимались интернет-мошенничеством под предлогом вложений в крупные инвестиционные лжекомпании. Здесь задержано 23 человека, девять подозреваемых водворены в ИВС. Изъято восемь автомашин, 58 ноутбуков, 52 смартфона, свыше 100 sim-карт, а также цифровые активы на сумму свыше 200 тыс. долларов США.

"В настоящее время расследование и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются", – отметил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

Наркотики на сумму свыше 360 млн тенге нашли полицейские на даче близ Алматы.