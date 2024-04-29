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Охранника морга в Алматы задержали за некрофилию

Охранника морга задержали за некрофилию в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 12:34 Фото: Zakon.kz
В Алматы охранника морга подозревают в некрофилии, сообщает Zakon.kz.

Об этом случае в своем Telegram-канале 29 апреля сообщил журналист Михаил Козачков. По его информации, в рамках расследования уголовного дела по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения" задержали охранника городского морга. Он также сообщил, что вычислили подозреваемого благодаря сотрудникам ломбарда, куда он пришел закладывать свой телефон. Оценщица попросила его открыть галерею, чтобы убедиться в том, что аппарат принадлежит ему, и обнаружила непристойные видео.

В пресс-службе ДП Алматы прокомментировали информацию.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Следствие продолжается", – сказано в сообщении.

О последнем известном в Казахстане случае некрофилии писали более 10 лет назад.

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