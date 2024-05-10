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Законодательство РК

В Минюсте прокомментировали ситуацию с некрофилией в морге Алматы

Полиция, задержание, наручники, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 13:21 Фото: Zakon.kz
Официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали на брифинге 10 мая прокомментировал ситуацию с задержанием охранника морга в Алматы по подозрению в надругательстве над мертвыми, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что Управлением полиции Ауэзовского района Алматы проводится расследование в отношении гражданина, 1980 г.р., по статье 314 ч. 2 УК РК.

"Данный гражданин в трудовых отношениях с Центром судебных экспертиз и его территориальными подразделениями не состоит и не состоял. То есть он не является сотрудником органов юстиции. Согласно договору, охрану морга осуществляет ТОО "Аят Секьюрити". Данный гражданин работал охранником морга от указанного ТОО", – сказал Талгат Уали.

29 апреля 2024 года стало известно, что охранника морга в Алматы задержали за некрофилию.

О последнем известном в Казахстане случае некрофилии писали более 10 лет назад.

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