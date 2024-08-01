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Брат и сестра утонули в пригороде Атырау

Вода , фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 19:04 Фото: pixabay
1 августа около 14:53 в пригородном селе Дамба утонули брат и сестра, сообщает Zakon.kz.

По информации Atyrau Online, тело семилетнего мальчика в 16:20 извлекли водолазы оперативно-спасательного отряда ДЧС.

Силами ДП и местных жителей продолжаются поиски девятилетней девочки.

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Это не первый случай трагедии. Ранее в пригородном селе Бесикты также утонули двое детей. Они купались в не оборудованном для этого месте.

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