Брат и сестра утонули в пригороде Атырау

1 августа около 14:53 в пригородном селе Дамба утонули брат и сестра, сообщает Zakon.kz.

По информации Atyrau Online, тело семилетнего мальчика в 16:20 извлекли водолазы оперативно-спасательного отряда ДЧС.

Силами ДП и местных жителей продолжаются поиски девятилетней девочки.

Материал по теме Два мальчика утонули в пригороде Атырау

Это не первый случай трагедии. Ранее в пригородном селе Бесикты также утонули двое детей. Они купались в не оборудованном для этого месте.