Брат и сестра утонули в пригороде Атырау
Фото: pixabay
1 августа около 14:53 в пригородном селе Дамба утонули брат и сестра, сообщает Zakon.kz.
По информации Atyrau Online, тело семилетнего мальчика в 16:20 извлекли водолазы оперативно-спасательного отряда ДЧС.
Силами ДП и местных жителей продолжаются поиски девятилетней девочки.
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Это не первый случай трагедии. Ранее в пригородном селе Бесикты также утонули двое детей. Они купались в не оборудованном для этого месте.
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