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Судью и пристава осудили за взятку в Алматинской области

В Алматинской области осудили судью и пристава за коррупцию, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 16:53 Фото: Zakon.kz
Оглашен приговор в отношении судьи и пристава Талгарского районного суда Алматинской области. Об этом Zakon.kz сообщили в Антикоррупционной службе.

В сообщении ведомства за 24 апреля 2024 года отмечено:

"Илийским районным судом Алматинской области оглашен приговор в отношении судьи Талгарского районного суда Байгалиева А.Б. и пристава этого же суда Раймбекова К.Ж.".

В дополнении сказано, что судья признан виновным в получении взятки в размере 2 млн тенге при посредничестве судебного пристава за изменение условий прохождения принудительных мер медицинского характера в отношении лица, совершившего особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности малолетней. Байгалиев осужден к 4 годам лишения свободы.

В свою очередь, Раймбеков оштрафован на 20 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

"В соответствии со ст. 41 УК РК при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы".Пресс-служба Антикора

Приговор суда не вступил в законную силу.

В январе 2024 года сообщалось о другом приговоре в отношении судьи. Тогда судья Специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области Абдрахманова А. была осуждена к 4 годам лишения свободы за коррупцию.

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