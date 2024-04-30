Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Изнасилование в кабинете: сколько запросило обвинение бывшему начальнику полиции Талдыкоргана

Куштыбаев, бывший начальник полиции Талдыкоргана, прения, обвинение, изнасилование, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 16:12 Фото: zhetysu.gov.kz
30 апреля состоялись прения по делу экс-начальника полиции Талдыкоргана Марата Куштыбаева, сообщает Zakon.kz.

Гособвинитель запросил ему 12 лет лишения свободы.

Куштыбаева судят по ст. 120 ч. 2 п. 5 УК РК (Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей). Процесс проходил в закрытом режиме.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 16:12
Экс-главе полиции Талдыкоргана, которого обвиняют в изнасиловании, стало плохо в суде
, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 16:12

13 ноября 2023 года в социальных сетях появилась информация о том, что по подозрению в изнасиловании 27-летней женщины задержали начальника Управления полиции Талдыкоргана Марата Куштыбаева. Информацию подтвердил начальник Департамента полиции Жетысуской области Атыгай Арыстанов.

Как позже рассказал адвокат потерпевшей, инцидент случился в кабинете подсудимого. Женщину доставили в полицию по обвинению в нарушении общественного порядка. Из кабинета дознавателя ее приказали привести в кабинет руководителя управления. Там, со слов адвоката, начальник полиции принудил задержанную вступить в половой акт.

Ранее Марата Куштыбаева не раз обвиняли в том, что он в нецензурной форме критикует работу подчиненных. Один из таких случаев был зафиксирован в сентябре 2019 года. По итогам служебного расследования Марат Куштыбаев был освобожден от должности начальника Местной полицейской службы Департамента полиции Алматинской области.

Читайте также

В Кокшетау еще 2 семьи пострадавших от паводков получили ключи от новых квартир
В Кокшетау еще две семьи пострадавших от паводков получили ключи от новых квартир
Токаев дал поручения новому бизнес-омбудсмену
Токаев дал поручения новому бизнес-омбудсмену
Рассылка с номера 1414, Казахстан, егов
К казахстанцам обратились по поводу рассылки с номера 1414
Ирина Капитанова
Талдыкорган 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снегопад, ливень, гроза и град: трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
Снегопад, ливень, гроза и град: трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
девятую планету нашли астрономы на краю Солнечной системы
Существование девятой планеты на краю Солнечной системы доказали астрономы
В Казахстане вновь похолодает
В Казахстане вновь похолодает
Полиция Алматы опубликовала фото популярных мошенников
Полиция Алматы опубликовала фото подозреваемых в мошенничестве
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: