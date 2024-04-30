Изнасилование в кабинете: сколько запросило обвинение бывшему начальнику полиции Талдыкоргана

30 апреля состоялись прения по делу экс-начальника полиции Талдыкоргана Марата Куштыбаева, сообщает Zakon.kz.

Гособвинитель запросил ему 12 лет лишения свободы.

Куштыбаева судят по ст. 120 ч. 2 п. 5 УК РК (Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей). Процесс проходил в закрытом режиме.

13 ноября 2023 года в социальных сетях появилась информация о том, что по подозрению в изнасиловании 27-летней женщины задержали начальника Управления полиции Талдыкоргана Марата Куштыбаева. Информацию подтвердил начальник Департамента полиции Жетысуской области Атыгай Арыстанов.

Как позже рассказал адвокат потерпевшей, инцидент случился в кабинете подсудимого. Женщину доставили в полицию по обвинению в нарушении общественного порядка. Из кабинета дознавателя ее приказали привести в кабинет руководителя управления. Там, со слов адвоката, начальник полиции принудил задержанную вступить в половой акт.

Ранее Марата Куштыбаева не раз обвиняли в том, что он в нецензурной форме критикует работу подчиненных. Один из таких случаев был зафиксирован в сентябре 2019 года. По итогам служебного расследования Марат Куштыбаев был освобожден от должности начальника Местной полицейской службы Департамента полиции Алматинской области.