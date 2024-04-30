Волк проник в частный дом в ВКО и покусал человека

28 апреля в селе Быково волк проник в дом и покусал человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YK-news.kz со ссылкой на акимат района Алтай, зверь прошел в незапертую дверь веранды дома. Мужчина попытался его выгнать, но волк начал кидаться и укусил человека, который работал на территории.

"После волк задрал двух собак и убежал. Позже жители села Быково самостоятельно собрались, выследили волка и ликвидировали", – рассказали в акимате.

Из-за опасения, что волк, возможно, был не один, 10 учащихся микрорайона Нижнее Быково 29 апреля были переведены на дистанционный формат обучения.

"Местные исполнительные органы, ветеринарная служба и санитарно-эпидемиологическая служба отреагировали на произошедшее незамедлительно. В настоящее время среди жителей серьезно пострадавших и ущерба скота нет. В ходе специальных мероприятий у жителя, которого укусил волк, и самого хищника были взяты анализы и направлены на экспертизу. На данный момент ситуация стабильная, дети обучаются в штатном режиме", – резюмировали в акимате.

Ранее сообщалось, что гуляющего бурого медведя засняли на видео в ВКО.