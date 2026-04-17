Два автобуса столкнулись в Алматы: есть пострадавшие

Фото: Zakon.kz

Сегодня, 17 апреля 2026 года, в Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города рассказали Zakon.kz детали аварии.

Известно, что ДТП произошло в 12:00 в Ауэзовском районе. "Водитель автобуса маршрута №15, следуя по улице Сулейменова в северном направлении, на пересечении с улицей Жандосова допустил столкновение с автобусом маршрута №66, который в этот момент выполнял левый поворот и пропускал пешеходов". Пресс-служба ДП Алматы В результате аварии двое пассажиров обратились за медицинской помощью. Материал по теме В Алматы более 50 автобусных маршрутов изменят схему движения Немного ранее стало известно, что в Алматинской области на Кульджинском тракте произошло столкновение сразу 5 автомобилей. К счастью, пострадавших нет.

