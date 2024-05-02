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Паводки: В эвакуационных пунктах остаются более 6 тысяч казахстанцев

В эвакуационных пунктах остаются более 6 тысяч казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 16:34 Фото: МЧС РК
В свои дома после начала паводков вернулись 43 658 человек. В эвакопунктах остаются 6032 человека, сообщает Zakon.kz.

В Атырауской области противопаводковые работы проводятся в усиленном режиме. В Исатайском и Махамбетском районах завершены берегоукрепительные работы общей протяженностью защитных дамб 143 км, сообщили в МЧС РК.

Продолжаются берегоукрепительные работы в городе Атырау, Индерском и Курмангазинском районах. Проведен аэровизуальный облет вдоль реки Жайык и мониторинг паводковой ситуации. В городе Кульсары продолжается работа по отведению и откачке талой воды из подтопленных территорий. 

Часть сил и средств Министерства по чрезвычайным ситуациям из города Алматы, а также Жетысуской и Алматинской области, ранее направленных в Западно-Казахстанскую область, возвращаются на места постоянной дислокации.

За сутки силами войсковой части Министерства обороны и подразделениями радиационной, химической и биологической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям в Кобдинском районе Актюбинской области проведена дезинфекция подтопленных территории общей площадью 36,2 гектара.

Отведена и откачана вода из 7763 жилых домов и 2844 дворовых территорий.

Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано более 14 тыс. человек и 1533 единиц техники, 239 водооткачивающих и 106 плавательных средств, пять воздушных судов.

В районе Алтай и Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области в связи с обильными дождями ведутся противопаводковые работы. Ситуация находится на контроле.

Ранее в МЧС рассказали, что в свои дома вернулись более 43 тыс. казахстанцев.

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