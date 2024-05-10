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Паводки: более 54 тысяч казахстанцев вернулись в свои дома

Более 54 тысячи казахстанцев вернулись в свои дома, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 10:52 Фото: МЧС РК
В свои дома после начала паводков вернулись 54 276 казахстанцев. 5284 человека остаются в пунктах временного размещения, передает Zakon.kz.

Всего по республике отведено и откачано 17 637 млн куб метров талой воды из 10 470 жилых домов и 3258 дворовых территорий, сообщили в МЧС РК.

За сутки в городе Петропавловск и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области отведена и откачана вода из 451 домов и 43 дворовых территорий, продолжается откачка из подтопленных 784 домов и 364 дворовых территорий. Всего откачано 255 512 куб. метров воды. Вода в селах Затон, Бесколь, Кривозерка Кызылжарского района домов и дворовых территории полностью отведана и откачана.

В городе Кульсары Атырауской области за сутки откачана вода из 6 домов, продолжается откачка из подтопленных 14 домов. Всего откачано 43 181 куб. метров воды. Ведется мониторинг уровня реки Жайык. Ситуация на контроле. В городе Атырау и Курмангазинском районе осталось возвести 2 км дамб, работы продолжаются.

В селах Куйлыс и Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области продолжаются берегоукрепительные работы. За сутки уложено 2100 мешкотар и 240 тонн инертных материалов.

В противопаводковых работах задействовано 10 115 человек и 1032 единицы техники, 321 водооткачивающие средство и 60 плавательных средств, 4 воздушных судна.

Проводятся дезинфекционные работы в осушенных домах и территориях. 

Ранее стало известно, что вода в реке Жайык превысила критическую отметку и продолжает прибывать.

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