Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Паводки: более 43 тысяч казахстанцев вернулись в свои дома

43 тысячи вернулись домой, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 10:47 Фото: primeminister.kz
43 015 человек вернулись в свои дома с начала паводков в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Министерстве по ЧС РК. В ведомстве добавили, что в эвакопунктах остаются 6338 казахстанцев.

Отведена вода из 7710 частных жилых домов и 2844 дворовых территорий.

"На телефоны "Горячей линии" поступил 2261 звонок", – добавили в МЧС.

В Атырауской области продолжается мониторинг уровня воды реки Жайык. Осуществляется мониторинг паводковой ситуации с помощью дрона. Проводятся берегоукрепительные работы. За сутки отведена и откачана вода из 70 домов, уложено 202 тысяч мешкотар.

В Восточно-Казахстанской области из-за дождя повысился уровень воды в реках Бухтарма и Киши Ульба. В районы Алтай и Глубоковский направлена группировка сил и средств ДЧС, воинской части 68303 МЧС и Центра медицины катастроф. Проводится аэровизуальный облет.

Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано более 14 тысяч человек и 1 529 единиц техники, 226 водооткачивающих средств и 100 плавательных средств, 6 воздушных судов.

Ранее стало известно, что в реке Урал в Атырауской области продолжается рост уровня воды.

Читайте также

Нападение на водителя скорой помощи в Караганде, суд, прямой эфир
Суд по еще одному резонансному делу покажут всем казахстанцам
Медицинский университет Караганды реорганизован
Медицинский университет Караганды реорганизован
Оборудование для майнинга на 250 млн тенге пытались вывезти из Казахстана
Майнинговую ферму за 230 млн тенге пытались вывезти из Казахстана в Россию
Константин Вноровский
МЧС РК Паводки-2024 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Рассылка с номера 1414, Казахстан, егов
К казахстанцам обратились по поводу рассылки с номера 1414
новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Медики назвали три самые полезные ягоды
Медики назвали три самые полезные ягоды
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: