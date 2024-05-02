Паводки: более 43 тысяч казахстанцев вернулись в свои дома

43 015 человек вернулись в свои дома с начала паводков в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Министерстве по ЧС РК. В ведомстве добавили, что в эвакопунктах остаются 6338 казахстанцев.



Отведена вода из 7710 частных жилых домов и 2844 дворовых территорий.



"На телефоны "Горячей линии" поступил 2261 звонок", – добавили в МЧС.

В Атырауской области продолжается мониторинг уровня воды реки Жайык. Осуществляется мониторинг паводковой ситуации с помощью дрона. Проводятся берегоукрепительные работы. За сутки отведена и откачана вода из 70 домов, уложено 202 тысяч мешкотар.

В Восточно-Казахстанской области из-за дождя повысился уровень воды в реках Бухтарма и Киши Ульба. В районы Алтай и Глубоковский направлена группировка сил и средств ДЧС, воинской части 68303 МЧС и Центра медицины катастроф. Проводится аэровизуальный облет.

Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано более 14 тысяч человек и 1 529 единиц техники, 226 водооткачивающих средств и 100 плавательных средств, 6 воздушных судов.



Ранее стало известно, что в реке Урал в Атырауской области продолжается рост уровня воды.