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Происшествия

Убийство 14-летней давности раскрыли в Павлодаре благодаря анализу ДНК

14 лет спустя: ДНК помогла найти убийцу женщины в Павлодаре, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 22:18 Фото: magnific.com
В Павлодаре вынесли приговор по делу об убийстве женщины, совершенном 14 лет назад. Раскрыть преступление удалось благодаря анализу ДНК, сообщает местное издание, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, судебный процесс проходил в закрытом режиме. Как стало известно при оглашении приговора, перед убийством мужчина изнасиловал женщину, а затем лишил ее жизни, пытаясь скрыть преступление.

Следствие вышло на 62-летнего мужчину спустя годы благодаря ДНК-следу, обнаруженному на месте преступления. Его данные совпали с информацией в соответствующей базе. После задержания мужчина признал вину.

При этом, как выяснилось, большую часть прошедших 14 лет он провел в местах лишения свободы. За это время мужчину трижды судили за тяжкие преступления. В том числе три года назад он получил очередной срок за убийство и кражу.

Суд признал его преклонный возраст смягчающим обстоятельством, а совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения – отягчающим.

В итоге путем частичного сложения наказаний мужчине назначили 20 лет лишения свободы.


"Вина подсудимого по данному уголовному делу доказана показаниями потерпевшей, свидетелей и заключениями экспертиз", – сообщила судья Жанна Ныгыбаева.

Ранее сообщалось, что киллеры жестко расправились со знаменитым певцом.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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