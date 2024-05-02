Крупный пожар на складе хозтоваров потушили в Алматинской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
2 мая в селе Бесагаш Алматинской области произошло загорание складского помещения по хранению хозяйственных товаров народного потребления. В 21:35 пожар потушили, сообщает Zakon.kz.
По предварительной информации, площадь пожара составила 265 кв. м.
"Причины устанавливают дознаватели. Жертв и пострадавших нет".Пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что в 18:54 на линию 101 пункта связи СПЧ-2 г. Талгара поступило сообщение о загорании склада. Как выяснилось, горел склад в селе Бесагаш по улице Райымбека. Спасатели выехали на место по повышенному рангу.
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