Паводки в Казахстане: откачана вода из 8 тысяч домов
В
МЧС сообщили, что всего откачано более 14 млн куб. м талой воды,
проведена укладка более 7,7 млн мешкотар и 1,5 млн тонн
инертного материала.
В
Атырау и Курмангазинском районе Атырауской области продолжается
мониторинг уровня воды реки Жайык и берегоукрепительные работы. За сутки в городе
Кульсары откачано 150 тысяч куб м воды. Ведутся работы по откачке оставшихся
подтопленных 216 домов.
В
поселке Зубовск района Алтай Восточно-Казахстанской области отведена
и откачана воды из 18 дворовых территорий. Продолжаются берегоукрепительные
работы, откачка воды с подтопленных территорий и мониторинг за уровнем реки.
В
Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области продолжаются
противопаводковые работы. За сутки отведена и откачана вода из 356 подтопленных
домов с помощью передвижных насосных станций и мотопомп, всего откачано более
27 тысяч куб. м.
В аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано более 14
тысяч человек и 1523 единицы техники, 244 водооткачивающих
средства и 79 плавательных средств, 4 воздушных судна.
В
регионы доставлено порядка 7 тысяч тонн гуманитарной помощи.
Ранее
стало известно, что в свои дома вернулись 48 тысяч казахстанцев.