Паводки в Казахстане: откачана вода из 8 тысяч домов

В Казахстане отведена и откачана вода из 8189 жилых домов и 2988 дворовых территорий, передает Zakon.kz.

В МЧС сообщили, что всего откачано более 14 млн куб. м талой воды, проведена укладка более 7,7 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.



В Атырау и Курмангазинском районе Атырауской области продолжается мониторинг уровня воды реки Жайык и берегоукрепительные работы. За сутки в городе Кульсары откачано 150 тысяч куб м воды. Ведутся работы по откачке оставшихся подтопленных 216 домов.



В поселке Зубовск района Алтай Восточно-Казахстанской области отведена и откачана воды из 18 дворовых территорий. Продолжаются берегоукрепительные работы, откачка воды с подтопленных территорий и мониторинг за уровнем реки.



В Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области продолжаются противопаводковые работы. За сутки отведена и откачана вода из 356 подтопленных домов с помощью передвижных насосных станций и мотопомп, всего откачано более 27 тысяч куб. м.



В аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано более 14 тысяч человек и 1523 единицы техники, 244 водооткачивающих средства и 79 плавательных средств, 4 воздушных судна.



В регионы доставлено порядка 7 тысяч тонн гуманитарной помощи.



Ранее стало известно, что в свои дома вернулись 48 тысяч казахстанцев.

