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Законодательство РК

В Кульсары откачали воду из более 2,5 тысяч домов

паводки в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 19:15 Фото: скриншот видео
В Жылыойском районе работы по откачке воды продолжаются непрерывно. К примеру, в Кульсары проведена откачка воды в полном объеме из 2564 жилых домов. Подтопленными остаются 356 жилых домов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, в аварийно-спасательных работах задействованы сотрудники ДЧС и приданные силы.


Ранее в Жылыойском районе Атырауской области из-за паводков было объявлено чрезвычайное положение.

С полной информацией о паводках в Казахстане можно ознакомиться здесь.

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МЧС РК Атырауская область Кульсары Паводки-2024 2024 год
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