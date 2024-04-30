В Кульсары откачали воду из более 2,5 тысяч домов

Фото: скриншот видео

В Жылыойском районе работы по откачке воды продолжаются непрерывно. К примеру, в Кульсары проведена откачка воды в полном объеме из 2564 жилых домов. Подтопленными остаются 356 жилых домов, сообщает Zakon.kz.

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