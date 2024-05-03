Паводки: в свои дома вернулись 48 тысяч казахстанцев
В эвакуационных пунктах остались 5961 человек,
передает МЧС РК.
В Атырауской области продолжается
мониторинг уровня воды в реке Урал. Проводятся берегоукрепительные работы. В Атырау
устанавливаются барьерные боны. Для предотвращения смыва береговой линии реки задействованы
силы и средства нефтегазовой компании, которыми были установлены морские
барьерные боны вдоль берега протяженностью 600 м.
Отведена и откачана вода из 8189 жилых домов и 2977 дворовых
территорий. Откачано более 13,9 млн куб. м талой воды, проведена укладка более 7,7 млн мешкотар и 1,5
млн тонн инертного материала.
Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах
задействовано более 14 тысяч человек и 1523 единицы техники, 244 водооткачивающих
средства и 79 плавательных средств, 4 воздушных
судна.
В Восточно-Казахстанской области в
связи выпадением обильных осадков в виде дождя произошло повышение уровня воды
в реке Бухтарма, вследствие чего в селе Зубовск района Алтай подтопило 24 дворовые
территории. Проводятся берегоукрепительные работы и откачка воды с подтопленных
территорий. Уровень воды в реке снизился.
Мониторинг уровня воды в реке продолжается.
Ранее правительство Казахстана приняло постановление, регулирующее, какое имущество возместят казахстанцам, пострадавшим во время паводков.