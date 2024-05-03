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Паводки: в свои дома вернулись 48 тысяч казахстанцев

Паводки, в свои дома вернулись 48 тысяч казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 10:19 Фото: МЧС РК
48 611 казахстанцев вернулись в свои дома после начала паводков, сообщает Zakon.kz.

В эвакуационных пунктах остались 5961 человек, передает МЧС РК.

В Атырауской области продолжается мониторинг уровня воды в реке Урал. Проводятся берегоукрепительные работы. В Атырау устанавливаются барьерные боны. Для предотвращения смыва береговой линии реки задействованы силы и средства нефтегазовой компании, которыми были установлены морские барьерные боны вдоль берега протяженностью 600 м.

Отведена и откачана вода из 8189 жилых домов и 2977 дворовых территорий. Откачано более 13,9 млн куб. м талой воды, проведена укладка более 7,7 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.

Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано более 14 тысяч человек и 1523 единицы техники, 244 водооткачивающих средства и 79 плавательных средств, 4 воздушных судна.

В Восточно-Казахстанской области в связи выпадением обильных осадков в виде дождя произошло повышение уровня воды в реке Бухтарма, вследствие чего в селе Зубовск района Алтай подтопило 24 дворовые территории. Проводятся берегоукрепительные работы и откачка воды с подтопленных территорий. Уровень воды в реке снизился.

Мониторинг уровня воды в реке продолжается.

Ранее правительство Казахстана приняло постановление, регулирующее, какое имущество возместят казахстанцам, пострадавшим во время паводков.

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